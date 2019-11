Sarri: "Con Cristiano Ronaldo il rapporto è buono"

Roma, 25 nov. (askanews) - "Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perché volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perché devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto...". Così Maurizio Sarri, rispondendo a una domanda sul gioco della Juventus, alla vigilia della partita di Champions contro l'Atletico Madrid.

Con Cristiano Ronaldo il rapporto "è buono, se un giocatore si arrabbia per un cambio fa parte del gioco e la penso come Simeone. E' positivo, significa che ha ancora motivazioni e mi sta benissimo. E' venticinque anni che vedo giocatori incazzati ai cambi, non mi fa più caldo nè freddo. Ieri ha fatto la seduta coi compagni, sembra in crescita. Se abbiamo risolto, lo valutiamo tra oggi e domani ma è molto positivo il fatto che ieri abbia fatto tutto l'allenamento coi compagni. Penso e spero che non ci saranno ripercussioni".