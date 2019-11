Nasce Eva Mini, il robot domestico che fa l'olio in casa

Milano, 25 nov. (askanews) - Olio sempre fresco, come uscito dal frantoio. Eva Mini è il robot domestico che permette di avere olio appena prodotto in tavola: gocce che vengono congelate a poche ore dall'estrazione, per poi essere scongelate dal robot pochi minuti prima di finire in tavola. Antonio Pagliaro, founder di Fresco.

Eva è il primo mini frantoio al mondo. Ci permette di entrare ogni giorno in un frantoio di godere di olio fresco, come appena spremuto grazie a una tecnologia unica e proprietaria. Andiamo a inserire dell piccole gocce di olio conservate in criogenesi, così da bloccare tutti i valori nutrizionali e tutto il gusto.

Una startup tutta italiana che nasce nel rispetto della tradizione del Sud che è riuscita a convincere partner internazionali, come Metro Group e Techstars, oltre a investitori seriali tra cui Antonio Nocerino e Ciro Immobile.

Lavoriamo principalmente in Calabria dove abbiamo migliaia di olivicoltori partner che ci forniscono il prodotto che poi noi trasformiamo in pochissimo tempo

Lavoriamo in Calabria, vicino Cosenza, dove abbiamo il nostro stabilimento criogenico, uno dei più innovativi in Italia e tra i pochi verticali al mondo.

Il target sono i privati che vogliono avere a disposizione olio sempre fresco. Ogni goccia contiene 12 millilitri di oro giallo, quanto basta per condire un piatto.

Il nostro olio è stato pensato pensato come una tavolozza: ogni colore per ogni piatto. Ogni tipologia può essere abbinato a ogni piatto, esaltando i piatti semplici senza dover eccedere.

E vivere un'esperienza di gusto in casa.