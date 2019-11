Giappone, l'abbraccio dei fedeli al Papa allo stadio di Tokyo

Roma, 25 nov. (askanews) - L'abbraccio di migliaia di persone, nello stadio di Tokyo, a Papa Francesco che - a bordo della papamobile - ha salutato i fedeli per la grande messa a Tokyo, in Giappone, dove si trova per il suo 32esimo viaggio internazionale, il quarto in Asia.

"Qui in Giappone, in una società con un'economia molto sviluppata, mi facevano notare i giovani questa mattina, nell'incontro che ho avuto con loro, che non sono poche le persone socialmente isolate, che restano ai margini, incapaci di comprendere il significato della vita e della propria esistenza".

"Molte persone - ha aggiunto Francesco - si sentono confuse e inquiete, sono oppresse dalle troppe esigenze e preoccupazioni che tolgono loro la pace e l'equilibrio".

Al termine della messa, Bergoglio ha avuto un colloquio privato con il primo ministro giapponese, Shinzo Abe.