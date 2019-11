L'emozionante monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo

Roma, 25 nov. (askanews) - "Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo: le parole hanno un peso": inizia così il toccante monologo di Tiziano Ferro, ospite domenica sera della trasmissione Che tempo che fa su Rai2 per parlare del nuovo disco "Accetto miracoli".

"Ne ribadisco la pericolosità. Ed è necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro l'animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere. Le parole hanno un peso: grasso, puttana, nano, disadattato, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardato, troia, fallito, anoressica, cornuto, handicappato, frigida, inferiore, mongoloide. Le parole hanno un peso, nella vita e sugli schermi", ha proseguito il cantante, che è stato a sua volta vittima di bullismo.

"E per carità, smettiamola di difenderci tirando in ballo l'ironia e il sarcasmo: quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Non confondiamo le acque e i livelli. Le parole hanno un peso e certe ferite resistono nel tempo. L'apologia dell'odio non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione, ma in questo paese una legge contro l'odio non c'è, qiundi: bulli e odiatori italiani, tranquilli, siete liberi! Io intanto aspetto tempi migliori, nei quali le parole magari un giorno avranno un peso", ha concluso tra gli applausi del pubblico.

Il video è una gentile concessione di Rai2 ed è disponibile al link attivo: www.raiplay.it