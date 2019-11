Ex Ilva, Conte: da governo massima determinazione e attenzione

Roma, 25 nov. (askanews) - Massima determinazione e attenzione sul caso ex Ilva. Ad assicurarle è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Melfi, in provincia di Potenza, a margine della visita allo stabilimento FCA.

"Il tema della salute è stata messa sul tavolo con il signor Mittal in coincidenza a un rilancio produttivo. Ad avviso di questo governo non si possono più separare i temi della tutela dell'ambiente, della salute con il tema del lavoro, della piena occupazione, del rilancio produttivo. Il signor Mittal, da questa interlocuzione, ha assunto una posizione completamente diversa rispetto al precedente incontro, in cui ci aveva notificato di voler recedere da questo impegno di venir meno agli impegni contrattuali. A questo punto abbiamo aperto un negoziato; adesso il negoziato deve svilupparsi e dovete darci tranquillità, perché capisco l'ansia di avere aggiornamenti quotidiani ma adesso si è avviato un negoziato e chi conosce come può funzionare c'è da valutare i risvolti industriali, economici, giuridici. Abbiamo bisogno di qualche settimana di tempo, ma ci stiamo lavorando questo lo posso assicurare, con la massima determinazione e attenzione, avendo cura e spero davvero presto di portare tutta la comunità locale dei buoni risultati".