Maltempo, De Micheli: per la Liguria serve un piano straordinario

Genova, 25 nov. (askanews) - "Siamo in piena emergenza e il governo sosterrà tutte le istituzioni locali per affrontarla, sia economicamente che con l'allargamento dello stato d'emergenza, e quindi la possibilità di intervenire con la somma urgenza".

Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al termine dell'incontro in prefettura a Savona con il governatore della Liguria, Giovanni Toti, per fare il punto della situazione dopo il crollo del viadotto dell'autostrada A6 Torino-Savona.

"Un minuto dopo essere usciti da questa emergenza - ha spiegato il ministro - dobbiamo dare la possibilità alla Liguria di immaginare un piano straordinario perché gli eventi di questi ultimi anni ci raccontano di un territorio che ha fragilità conosciute e a volte anche sconosciute, sulle quali non solo servono risorse ma servono interventi coordinati per garantire alle persone e alle imprese di poter lavorare in sicurezza".

Inoltre, ha aggiunto, "le istituzioni locali hanno chiesto di rafforzare i collegamenti ferroviari con Torino, richiesta di cui mi sono fatta carica e che ho già inoltrato a Ferrovie dello Stato, con le quali farò un punto della situazione oggi pomeriggio al rientro a Roma, in modo da poter dare entro stasera una risposta alle istituzioni locali".