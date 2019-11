Maltempo in Liguria, record di pioggia a Genova, 193 mm in 3 ore

Milano, 23 nov. (askanews) - Immagini che fanno paura. È allerta rossa in quasi tutta la Liguria per le precipitazioni senza precedenti. Caduti quasi 300 mm di pioggia in 3 ore in val Polcevera e record di pioggia a Genova, 193 mm. La perturbazione si sta spostando verso ponente. Massima attenzione sulla val Bormida, dove negli ultimi giorni sono

caduti oltre 1.200 mm pioggia, a fronte di una media annuale di 1.700.

Interrotta la circolazione ferroviaria sul binario lato mare tra Albenga e Loano a causa della mareggiata. Velocità ridotta a 30 km/orari su binario a monte. Rallentamenti e ritardi. Ci sono inoltre i vigili del fuoco al lavoro con squadre specializzate nel soccorso acquatico: come si vede in queste immagini, sono stati salvati tre ragazzi rimasti bloccati in auto in Val Polcevera.