Made in Italy, celebrati a Vigevano i 55 anni di Fiscatech

Roma, 23 nov. (askanews) - 150 dipendenti, per un fatturato ad oggi di 20 mln di euro (+20% sul 2018). Quattro milioni di MQ di ecopelle prodotti a Vigevano, 13 milioni di MQ di tessuto-non-tessuto prodotti a Cormons.

Sono solo alcuni dei numeri di Fiscatech, l azienda dei tessuti-non-tessuti bio, 100% sostenibili, che ha celebrato a Vigevano i suoi primi 55 anni. Parte del raggruppamento di imprese Pellan Italia, presieduto dalla giovanissima Carlotta Pignatti Costamagna, Fiscatech interpreta al meglio la filosofia del Gruppo orientata verso innovazione e sostenibilità.

Proprio all indomani dell appello del Presidente francese Macron ai marchi francesi del lusso - perché si impegnino nella sostenibilità - Fiscatech celebra questo mezzo secolo di protagonismo nei mercati all insegna di una innovazione di prodotto e di processo che la affaccia sul mondo della moda, testimone sempre più attivo e concreto di questo impegno. La forza di attrazione e l influenza del fashion nell orientare i comportamenti è destinata infatti a diventare una piattaforma di nuove e buone abitudini, un acceleratore di nuove sensibilità e nuove pratiche virtuose nel territorio della sostenibilità.

Tra gli ospiti di Fiscatech 55, Livia Pomodoro, Presidente dell Accademia di Brera, recente protagonista della terza tappa della conferenza sulla sostenibilità organizzata a New York dal marchio Prada, intervenuta ricordando come la sostenibilità non debba essere solo interpretata dal prodotto (dai suoi componenti-contenuti) ma anche dal processo della sua produzione, vale a dire dal ciclo stesso di vita della fabbrica.

"Rinnova" è il brand cui Fiscatech affida il ruolo di pivot nell innovazione e nella sostenibilità: una famiglia di prodotti, provenienti dal mondo vegetale - oggi in particolare dal mais - con Super e Ultra.

Fiscatech ricorre a prodotti bio-oriented (sfrutta la parte non-edibile del mais per costruire i materiali della coterie nella moda) e propone così un nuovo Made in Italy della sostenibilità, un vero e proprio SustainItaly dell economia circolare. Così facendo risparmierà 130 mila litri d acqua.

Nel corso dell evento Fiscatech 55 Alessandro Morini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha sottolineato l impegno dell azienda per una graduale ed importante sostenibilità di processo. Il 2020 vedrà Fiscatech impegnata in un programma di sensibile riduzione del consumo di acqua, fino al 70%. Oggi l azienda vigevanese utilizza l acqua per il raffreddamento delle linee di produzione attraverso un sistema a circuito chiuso di alta portata, detto di scambio criogenico. E ne consuma circa 200mila litri ogni anno. L obiettivo è ora di scendere a 60mila litri entro il primo trimestre 2021.

Da Carlotta Pignatti Costamagna, Presidente di Pellan Italia, è infine arrivato l'annuncio del lancio di un progetto dedicato agli scarti di lavorazione.