Piovella: a congresso oculisti si parla di chirurgia in diretta

Roma, 22 nov. (askanews) - Si parla di chirurgia in diretta al 99esimo Congresso Soi in corso a Roma. Lo spiega il presidente Matteo Piovella, soddisfatto per i successi dei primi due giorni di lavoro, che hanno visto una grandissima affluenza "

"L'interesse nei confronti della chirurgia in diretta è dovuto al fatto che vengano presentate al di la di tutte le novità, perchè abbiamo un progresso continuo sulle tecnologie - quindi nuovi strumenti, nuove lenti - anche le nuove possibilità di cura, quelle che ormai dovrebbero diventare uno standard e che quindi esiste il problema di farle proprie perchè vengano diffuse".

"Ovvio che quando si raggiungono risultati straordinari poi rimane la difficoltà e la necessità di fare in modo che queste positività si possano estendere a tutti e non che ci sia un gruppo che non può accedere e che viene penalizzato dalle difficoltà di un intervento chirurgico. Siamo anche molto migliorati nelle applicazioni delle anestesie che possono essere applicate a tutte le persone, nessuna esclusa. E soprattutto abbiamo la capacità e il vantaggio di effettuare gli interventi e poi consentire alle persone di tornare subito a casa: insomma, ad esempio, un intervento di cataratta senza un minuto di ricovero".