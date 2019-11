"Pinocchio" prende vita nel trailer del film di Matteo Garrone

Roma 22 nov. (askanews) - E' il film di Natale più atteso il "Pinocchio" diretto da Matteo Garrone, che arriverà nei cinema il 19 dicembre. Qui vediamo il trailer di quello che si preannuncia un evento cinematografico, con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto, il piccolo Federico Ielapi in quello del burattino di legno, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini che impersonano Il Gatto e La Volpe, e Gigi Proietti che si trasforma in Mangiafuoco.

Confrontarsi con il capolavoro di Collodi è sempre una grande impresa, molti hanno ancora in mente il Pinocchio televisivo firmato da Comencini. E mentre Robert Zemeckis sta pensando ad un Pinocchio in live action per Disney, Garrone ha voluto fare un film per ragazzi senza effetti speciali particolari: non voleva ricorrere a tecniche digitali per creare il burattino e si è affidato al make-up di Mark Coulier per restituire la magia e insieme il realismo alle creature immaginate da Collodi.