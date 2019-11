Mes, Salvini: se Conte ha detto sì è alto tradimento, c'è galera

Milano, 22 nov. (askanews) - "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse sarebbe Alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera". Lo ha detto Matteo Salvini intervistato a Uno mattina su Rai 1 parlando del Mes. Il leader della Lega ha poi ribadito la sua opinione sul Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva Stati.

"Non è un fondo salva stati è un fondo Salva Deutsche Bank. Ristrutturare il debito significatagliare almeno del 20% i risparmi degli italiani", ha detto. "E' un rischio enorme e spero che nessuno abbia dato la parola del paese Italia senza il previo consenso".