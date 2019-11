Stefano Ricci presenta nuova collezione nel tempio del Tintoretto

Milano, 21 nov. (askanews) - Segnale di gusto e di stile in una Venezia che deve rinascere come l'araba fenice. Il designer di lusso italiano Stefano Ricci presenta la sua collezione autunno / inverno 2020-21 nella prestigiosa Scuola Grande di San Rocco di Venezia, sede della più importante collezione al mondo di dipinti di Tintoretto, uno dei maestri del XVI secolo.

Niccolò Ricci, CEO di Stefano Ricci e figlio del fondatore:

"Questo posto era noto per proteggere e incoraggiare le arti e i mestieri, valori a cui la mia famiglia è molto vicina. Ci sentiamo molto vicini a qualsiasi luogo ove si possano formare persone che lavorano sull'arte e sulla bellezza".

Il marchio che più fiorentino non si può sfila in Laguna a pochi giorni dall'alta marea che ha fatto danni miliardari, proprio per testimoniare che la bellezza resta al centro, conservando un patrimonio di maestria immenso e rilanciandolo con competenza e passione infinita.