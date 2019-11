Tesla svela "pick-up indistruttibile": ma i vetri si frantumano

Milano, 22 nov. (askanews) - Presentazione da dimenticare per Tesla che ha svelato al mondo il suo nuovo veicolo 100% elettrico, Cybertruck. Un pick-up dalla forma simile a un veicolo blindato costruito con materiali ultra resistenti. La carrozzeria è in acciaio inossidabile e, ha spiegato il ceo di Tesla Elon Musk mostrando anche dei video, è a prova di proiettile. La dimostrazione non è andata altrettanto bene quando Musk ha chiesto a un collaboratore di lanciare oggetti contro i vetri per dimostrarne l'innfrangibilità.