A Londra le finaliste della 69esima edizione di Miss Mondo

Roma, 21 nov. (askanews) - Le finaliste di Miss Mondo posano davanti al Tower Bridge di Londra, dove sono arrivate per contendersi il titolo di più bella del Pianeta. Sono 130, ognuna rappresentante di un paese e si sfideranno nella 69esima edizione che si terrà proprio nella City il 14 dicembre. Le miss parteciperanno a diversi eventi ed iniziative nei prossimi giorni e si cimenteranno in varie discipline in cui saranno giudicate non solo per la loro bellezza; da 130 resteranno poi in 30, ma solo una sarà la Reginetta del mondo.