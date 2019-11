Papa visita ospedale a Bangkok: proteggere donne e bambini

Milano, 21 nov. (askanews) - Papa Bergoglio chiede alla comunità internazionale che con "responsabilità e lungimiranza", agisca per risolvere i problemi dei migranti, un "tragico esodo", promuovendo "una migrazione sicura, ordinata e regolata".

Francesco con le autorità thailandesi si è incontrato questa mattina all interno della Sala Inner Santi Maitri del Government House a Bangkok, prima tappa del suo viaggio asiatico che si concluderà in Giappone.

In Thailandia c'è stato e c'è un forte problema di migrazioni, con l'arrivo di centinaia di migliaia di persone dai Paesi vicini: "La crisi migratoria non può essere ignorata", ha detto Francesco.