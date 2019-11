Soi, mille presenze alla prima giornata del Congresso

Roma, 20 nov. (askanews) - Mille presenze, un'ottima partenza per la prima giornata del 99esimo congresso Soi, la società oftalmologica italiana che riunisce i 7mila oculisti italiani. Soddisfatto il presidente Matteo Piovella per l'andamento della giornata, con un programma di grande interesse come la presentazione degli aggiornamenti delle linee guida sulla chirurgia della cataratta e la sessione sulla gestione e il controllo della pressione intraoculare nei pazienti affetti da glaucoma insieme a numerosissimi altri corsi.

Un ottimo preludio alla giornata di domani che sarà un po' il clou del congresso per quanto riguarda le priorità che in questo momento la Soi sta gestendo. In particolare sulle terapie intravitreali e su tutte le problematiche connesse: una situazione unica e irripetibile Che ha visto Soi protagonista nelle ultime settimane è la sensazione è che siamo all'inizio di una vicenda molto complessa che avrà degli sviluppi di grande impatto.

Il presidente Matteo Piovella

"Oggi sette mila medici oculisti salvano la vista a 1.300 mila persone. Questo è dovuto ai cambiamenti delle tecnologie. Ovvio che abbiamo ancora un problema organizzativo. Dobbiamo rimboccarci le maniche perché questo milione e 300mila persone non è un punto di arrivo ma di partenza: dobbiamo fare molto di più"

Domani fra gli altri appuntamenti, la Relazione ufficiale della Soi sulla disfunzione delle ghiandole di Meibomio e il simposio Insieme per la Vista onlus " Per vedere fatti vedere".