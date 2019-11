Esplode fabbrica fuochi artificio nel Messinese: almeno 3 morti

Messina, 20 nov. (askanews) - Sono tre i morti accertati nell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. A rendere noto il bilancio, con un tweet, sono stati i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme. Una persona risulta ancora dispersa, mentre un'altra è stata individuata e tratta in salvo e portata in ospedale. Tre i feriti che sono stati portati negli ospedali di Milazzo, Catania e Palermo.

L'esplosione, accidentale, avrebbe riguardato il deposito delle polveri da sparo, in contrada Femminamorta, propagandosi al laboratorio attiguo in cui si confezionano i fuochi d'artificio.