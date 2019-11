Ilva, Patuanelli: interlocuzioni in corso, tornare al tavolo

Roma, 20 nov. (askanews) - "Ilva e Alitalia sono due dei tavoli più complessi ed emergenziali che ci troviamo a gestire". Così il ministro dello Sviluppo economico, Srefano Patuanelli, nel corso di un'informativa alla Camera sulle crisi industriali.

"Per quanto riguarda Ilva, è evidente che ci sono delle interlocuzioni e un percorso giudiziario, che riteniamo immotivato perchè riteniamo non ci sia un diritto di recesso dell'azienda. Stiamo chiedendo all'azienda di retrocedere da questo diritto, che secondo noi non ha, per creare le condizioni per sedersi attorno a un tavolo", ha dichiarato Patuanelli.

Un tavolo "per affrontare la questione industriale - ha affermato - che dovrebbe essere al centro di ogni ragionamento per tutelare un settore produttivo fondamentale per il Paese, oltre che 11mila persone coinvolte direttamente nello stabilimento di Taranto e le decine di migliaia di persone dell'indotto. Di più in questo momento non ho da dire, perché in queste ore ci sono interlocuzioni in tal senso".

Su Alitalia, "Ritengo che ci siano condizioni che mi fanno essere parzialmente ottimista su quello che succederà nelle prossime ore, ma bisogna attendere", ha detto.