Strasburgo, riapre venerdì mercatino Natale dopo attentato 2018

Milano, 20 nov. (askanews) - Preparativi a Strasburgo per il mercatino di Natale, che è stato teatro, l'11 dicembre 2018, di un grave attentato terroristico con vittime e feriti di varie nazionalità tra coloro che erano presenti in quel momento tra le piccole casette. Il mercatino attira in genere circa 2 milioni di visitatori ogni anno e riapre venerdì.

Il Christkindelsmarik si svolge intorno alla cattedrale di Strasburgo dal 1570 ed è uno dei più antichi mercatini di Natale in Europa.