E-commerce, Carlo Cracco sceglie dAgency per il suo store online

Milano, 20 nov. (askanews) - Aiutare startup e pmi a vendere online, con una piattaforma intuitiva e facile da gestire. Diana E-Commerce Corporation, che dal 2007 si occupa di commercio sul web, ha creato dAgency, una nuova divisione dinamica capace di stregare lo chef stellato Carlo Cracco che l'ha scelta per aprire il suo store digitale.

"È sempre una sfida nuova. Abbiamo scelto loro come partner. Siamo i primi per loro nel comparto della gastronomia e questo dà un po' il senso della sfida, ma è anche rassicurante visto il successo che hanno sempre avuto in tutti gli altri campi, specialmente nella moda. Per noi è un ottimo inizio, un'ottima partership e speriamo di essere all'altezza".

DAgency funziona in cloud e consente di gestire con pochi click il proprio marketplace online. Dal punto di vista tecnologico sfrutta la consolidata piattaforma e-commerce di Shopify. Lo spiega Stefano Mocellini, founder e ceo di Diana Corp: "Abbiamo scelto tra tutte le piattaforme disponibili Shopify perché secondo noi è la migliore nel rapporto qualità prezzo, ti permette di poter raggiungere obiettivi importanti con un effort limitato. È una piattaforma smart e facile da usare".

L'obiettivo è riuscire ad accompagnare aziende, giovani e non solo, a cogliere le opportunità del mercato globale, senza lasciarsi intimorire dalle difficoltà tecnologiche. "Saper vendere online e avere i giusti mezzi per vendere online è un'altra storia. Pensiamo di aver creato qualcosa che possa permettere alle startup di raggiungere numeri impensabili, partendo con un investimento contenuto e ottenendo la massima qualità sul mercato". Senza dover gestire infrastrutture complesse, con tutto il mondo a portata di mano.