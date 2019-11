Macron annuncia giro di vite contro pedopornografia in Francia

Milano, 20 nov. (askanews) - La Giornata Mondiale dei diritti dei bambini compie 30 anni e si celebra in tutto il mondo. In quest'occasione al forum UNESCO il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un inasprimento delle sanzioni per la consultazione della pornografia minorile. Ecco cosa ha detto:

"Quello che andiamo a fare è molto semplice. Le pene verranno inasprite a 5 anni di reclusione per la consultazione di immagini pedopornografiche, e comporterà un'iscrizione automatica al registro giudiziario nazionale, che permette giustamente di registrare tutte le persone che sono considerate pericolose".

Oggi, in Francia, si stima che un bambino muoia ogni cinque giorni a causa della violenza dei suoi genitori, che un giovane sia vittima di violenza sessuale ogni tre minuti e che tra gli 8.000 e i 10.000 minori si prostituiscano.