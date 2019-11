Al via da Milano il tour europeo di Ylenia Lucisano

Milano, 20 nov. (askanews) - La giovane cantautrice calabrese Ylenia Lucisano dopo la pubblicazione del suo ultimo album "Punta da un chiodo in un campo di papaveri" si prepara a partire per un tour europeo live in cui porterà tutta la sua passione e la sua bravura.

"Con tutta la curiosità che mi caratterizza, non vedo l'ora di confrontarmi ogni sera con un pubblico diverso, con culture diverse. Di base ci sarà gente che apprezza la musica italiana e quindi parto avvantaggiata". La prima data del "Ylenia Lucisano Eurotour" sarà Domenica 24 novembre al "Mare culturale urbano" di Milano, con Francesco Tricarico un ospite sul palco con lei.

"L'incontro con Francesco è nato quest'estate durante una delle date di Francesco De Gregori in cui entrambi eravamo opening act, ci siamo conosciuti e piaciuti, è nata una bellissima amicizia e ho pensato che potesse essere un bel regalo invitare anche Tricarico alla data del 24 per dare un valore aggiunto e fare un regalo al pubblico che ci sarà quella sera".

Tra tanti brani scritti Ylenia non vede l'ora di eseguirne uno in particolare. "Un brano in dialetto tratto dal mio primo disco "Piccolo Universo" che si intitola Movt Movt perchè portare la vera tradizione italiana e la cultura calabrese all'estero può essere molto stimolante".