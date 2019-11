Angela Finocchiaro nel labirinto alle prese con il Minotauro

Milano, 19 nov. (askanews) - Dopo il grande successo dello scorso anno Angela Finocchiaro riporta per i teatri d'Italia il suo spettacolo "Ho perso il filo", una commedia, una danza, un gioco, una festa, che vede la popolare attrice impegnata in una inconsueta lotta col Minotauro vestendo i panni di una eroina pasticciona e anticonvenzionale con dei bizzarri compagni.

"Insieme a me ci sono quelle che noi chiamiamo creature del labirinto che sono dei danzatori, acrobati, breakers, che fanno queste danze contaminate da stili diversi e quando arrivano in scena sono una botta di energia impressionante non solo per me ma anche per il pubblico. Fanno queste creature dispettose che mi fanno giochi e trappole in questo percorso del labirinto che è come essere cascati in una scatola magica".

Angela si presenta in scena come un'attrice stufa dei soliti ruoli: sarà Teseo e affida agli spettatori un gomitolo enorme da cui dipende la sua vita e parte per la sua epica missione. Lo spettacolo è in scena al teatro Manzoni di Milano dal 21 novembre all'8 dicembre 2019.