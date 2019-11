Cobie Smulders, una veterana che diventa investigatrice privata

Roma, 19 nov. (askanews) - Cobie Smulders, la Robin di "How I met your mother", torna su Fox nel ruolo di una veterana dell'esercito che diventa investigatrice privata in "Stumptown", in onda dal 20 novembre, ogni mercoledi, alle 21.

Dexedrine "Dex" Parios lotta per cavarsela e prendersi cura di suo fratello minore, a Portland, nell'Oregon. Lotta anche contro il disturbo da stress post traumatico di cui soffre dopo gli anni trascorsi come Marine in Afghanistan, dove ha lavorato nell'intelligence militare fino a quando non è stata ferita da un'esplosione che ha ucciso l'amore della sua vita. Pressata da pesanti debiti di gioco e incapace di mantenere un lavoro stabile, diventa un'investigatrice in grado di risolvare problemi in cui la polizia non può essere coinvolta.

La serie basata sull'omonima graphic novel di Greg Rucka e Matthew Southworth è stata osannata da "The Hollywood Reporter" e "The Washington Post".