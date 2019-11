Cristicchi in Africa per i diritti dei bambini a essere bambini

Roma, 19 nov. (askanews) - In occasione delle celebrazioni del trentesimo anniversario della "Convenzione sui diritti dell Infanzia e dell Adolescenza" (approvata il 20 novembre 1989), Amref propone il nuovo video di Simone Cristicchi che racconta i diritti dei bambini, con il loro stesso supporto. "Un bambino non può dormire senza aver mangiato", dichiara uno dei tanti bambini protagonisti del video.

Il cantautore ha deciso di raccontare la "Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell Adolescenza" accompagnato dai bambini della Bandacho Primary School, in Kenya. Recatosi sul posto nelle scorse settimane, Cristicchi, noto anche per la sua sensibilità e il suo impegno sociale, visita alcuni progetti di Amref dedicati all infanzia. Il messaggio che pone le fondamenta del video è che "il bambino ha diritto ad essere un bambino". Il viaggio del cantautore supporta l'iniziativa di Amref contraddistinta dalla campagna Non aiutateci per carità, volta a narrare in modo nuovo l'Africa.

L'Articolo 6 della "Convenzione sui diritti dell Infanzia e dell Adolescenza", composta di 54 articoli, dichiara che "ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita". Tuttavia, in tanti paesi dell Africa sub-sahariana, i tassi di mortalità infantile sono altissimi. A Sud del Sahara i bambini con meno di 5 anni hanno una probabilità di morire 14 volte superiore a quella dei bambini che vivono in Europa: si tratta di oltre 3 milioni di bambini. Ancor più rilevante è l'effetto della malnutrizione, che contribuisce al 45% di tutte le morti infantili in Africa. E ancora, secondo l UNICEF, nel 2018, oltre 29 milioni di bambini sono nati in zone colpite dal conflitto, come Afghanistan, Somalia, Sud Sudan, Siria e Yemen e, per questo motivo, più di un bambino su 5, nel mondo, ha trascorso i suoi primissimi momenti di vita in ambienti profondamente rischiosi, stressanti e nocivi (UNICEF, 2019).

Per l'importante anniversario, il magazine #Explorers realizzerà una puntata speciale di 40 minuti in onda il 22 novembre alle 18 su RaiGulp, in diretta dal Teatro Massimo di Palermo, durante la quale verranno presentate alcune iniziative che si svolgeranno a Palermo nella settimana dal 18 al 22 novembre.