Vr, robotica e coding: la tecnologia alleata della didattica

Milano, 18 nov. (askanews) - Realtà virtuale, robot, coding: così la tecnologia diventa alleata dell'educazione e degli insegnanti, un sostegno al metodo didattico basato su inclusione, accessibilità e condivisione. Tema al centro dell'Educational day organizzato nell'ambito del Swift Heroes a Torino dove professionisti del settore hanno mostrato a insegnanti e studenti le potenzialità dei nuovi strumenti. Fra loro gli esperti di Apple e non solo, che si sono alternati fra workshop, giochi educativi ed esperienze immersive. L'evento è stato organizzato da Synesthesia in collaborazione con Rekordata. Riccardo Recalchi co-ceo di Synesthesia. Siamo qui ad una manifestazone che parla di formazione, il fatto di voler condivivdere metologie, strumenti e sapere è per noi una attività naturale, un sodalizio nato su queste basi.