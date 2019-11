Aviazione, Leonardo al Dubai Air Show col terminal "portatile"

Dubai, 18 nov. (askanews) - Ha preso il via negli Emirati arabi uniti il Dubai Air show uno dei più attesi appuntamenti del settore aerospaziale non solo nel Medio Oriente ma in tutto il mondo. Oltre 87mila ospiti e addetti ai lavori, 165 gli aeromobili in esposizione statica o in display e 1.300 espositori attesi da 17 al 21 novembre 2019. Tra questi l'italiana Leonardo che, per l'occasione, ha portato a Dubai dei veri "capolavori" dell'industria aerospaziale made in Italy.

Assieme all'operatore elicotteristico emiratino Falcon Aviation Services,l'azienda di Cascina costa (Va), infatti, ha lanciato un nuovissimo concetto di terminal dedicato a elicotteri e convertiplani che combina eliporto, aree commerciali e lounge in un'unica soluzione integrata.

Il terminal permetterà lo sviluppo di una rete di collegamenti 'point to point' per trasferimenti all'interno di aree urbane e tra le città, fornendo servizi generalmente disponibili solo in strutture aeroportuali lontane dal centro. Realizzato con lo Studio di Architettura "Archea Associati" di Firenze, presenta un design altamente eco-compatibile e modulare con l'impiego di materiali riciclabili e la possibilità, se necessario, di essere trasportato presso altre località.

Un terminal con queste caratteristiche sarà costruito proprio a Dubai a Expo 2020 e Falcon Aviation lo utilizzerà per fornire i servizi di trasporto in elicottero ai visitatori.

Con una quota di mercato negli Emirati Arabi Uniti pari al 90% della flotta di elicotteri VIP, Leonardo conferma la propria leadership anche sul fronte dell'innovazione del volo verticale per trasporto passeggeri, esponendo a Dubai presso il nuovo terminal, anche il convertiplano AW609. Il velivolo commerciale con capacità di decollo e atterraggio verticale più veloce al mondo è destinato a inaugurare una nuova era nei collegamenti tra città, con benefici senza precedenti anche per le aree urbane degli Emirati Arabi Uniti e della regione del Golfo.