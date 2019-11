Rapine, assaltarono banca a Trapani: 3 arresti a Palermo

Trapani, 18 nov. (askanews) - La Polizia di Trapani ha arrestato tre pregiudicati palermitani accusati di aver rapinato, lo scorso 26 agosto, la filiale della banca Credem di via Virgilio, a Trapani.

La Squadra Mobile ha individuato i tre rapinatori in trasferta attraverso l'analisi dei filmati di numerosi impianti privati di videosorveglianza presenti in città.

Si vedono i tre rapinatori entrare nella filiale grazie a uno dei tre che, fingendosi un cliente, oltrepassa per primo la bussola di sicurezza, con il viso parzialmente nascosto da un cappellino. Una volta all'interno, minaccia uno dei cassieri con un paio di forbici e gli fa aprire la bussola, per far accedere gli altri due complici.

La banda ha rubato 50mila euro al caveau e altri 15mila euro. Ora sono tutti e tre nel carcere di Trapani.