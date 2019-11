Imen Jane: come spiego l'economia ai ragazzi su Instagram

Milano, 15 nov. (askanews) - Ha 25 anni, una laurea in economia e veleggia sopra i 145mila followers su Instagram a cui spiega l'economia, un argomento che sul social non è certo fra quelli con più appeal. Lei è Imen Boulahrajen. Si definisce economista e divulgatrice di economia, diventata un fenomeno su Instagram, dove è "Imen Jane".

"Riesco a usare in questo modo uno strumento che agganci i ragazzi rispetto all'articolo, è una miccia per destare curiosità e poi linkare l'articolo più corposo", ha spiegato. "I ragazzi si immedesimano nella mia vita di tutti i giorni che comprende l'aperitivo, fare la manicure ma anche andare la convegno con Cottarelli".

A Bookcity, evento culturale in corso a Milano, ha infatti attirato una folla di ragazzi ad un incontro in cui si parlava di equilibrio fra vita online e offline, come spiega Sara D'Agati, fra gli organizzatori dell'evento (capo comunicazione di h+). "Si vede tra il pubblico ci sono moltissimi ragazzi giovani perché l'evento vuole essere una riflessione su come si possa trovare un equilibrio fra mondo reale e virtuale quindi utilizzo repsonsabile della connessione", ha detto.

Una questione su cui Imen Jane ha idee chiare e qualche consiglio da dare: "Usare tempo online offline non come perdita di tempo, usare quei momenti di accrescimento e cultura e non perdere ore che non ritornano, anche offline, cercare sia nella vita reale che digitale un momento di cultura personale".