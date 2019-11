Ilva, Furlan (Cisl): deve produrre, via dal tavolo scudo penale

Roma, 15 nov. (askanews) - "Noi vogliamo assolutamente che la fabbrica continui a esistere, a esserci e a produrre, parliamo del destino di 20mila lavoratori nel nostro Paese, che significano 20mila famiglie, quindi che ArcelorMittal si renda responsabile dell'accordo che ha firmato e il governo tolga dal tavolo quello che ha fatto di sbagliatissimo, cioè togliere lo scudo penale nel periodo in cui si fanno i provvedimenti ambientali per mettere in sicurezza quel territorio e quella fabbrica".

Così la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan ha parlato della situazione dell'Ilva intervenendo a Roma al sit-in dei vigili del fuoco davanti la Camera dei Deputati. La Cisl, assicura, non starà a guardare: "Già oggi ci saranno tanti lavoratori e lavoratrici in presidio al Mise, le categorie e i siti ovviamente articoleranno una serie di azioni per tutelare il loro diritto al lavoro".