Camilla Cabello tra le "next 100 influential people" di Time

Roma, 15 nov. (askanews) - Musicisti, attori, attivisti e politici scelti dal magazine Time come le "next 100 influential people" da tenere sott'occhio hanno sfilato a New York all'evento organizzato dalla rivista. Tra loro, le cantanti Camilla Cabello e Maggie Roberts, la ginnasta olimpica Aly Raisman, l'attore e attivista LGBT Ryan O'Connell e il politico Morales Rocketto che tra le altre cose lavorò alla campagna di Hillary Clinton nel 2016.