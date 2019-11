Giovanni Allevi pubblica "Hope": la speranza contro i tempi bui

Roma, 15 nov. (askanews) - Si intitola "Hope" perché l'intento è diffondere un messaggio di speranza nei tempi difficili che stiamo vivendo. È il nuovo album di Giovanni Allevi, compositore, pianista e direttore d'orchestra che torna sulla scena discografica con un disco (Bizart/Artist First) legato alla magia del Natale.

"Hope è il titolo dell'album perché voglio regalare un po' di speranza in questi tempi così difficili. Un po' di speranza ce n'è bisogno, io sono un convinto sostenitore che ad attenderci c'è un mondo più bello, c'è una spiritualità nuova che si sta affacciando in questo mondo e noi adesso la afferriamo attraverso le note di questo album".

Un album che affronta anche temi di stretta attualità, come l'ecologia. "Tra i brani dell'album Hope c'è 'Christmas Time' che è un medley delle melodie del Natale più belle che ci siano, che io ho riarrangiato in una versione per pianoforte e orchestra. Ci faremo avvolgere dal calore delle atmosfere natalizie. Già nella cover ho voluto dare un segnale. Nella mia testa c'è dell'edera che sta a rappresentare la bellezza della natura, che avrà un posto centrale, di primaria importanza nella sensibilità futura, perché il mondo contemporaneo iper tecnologico e artificiale ha privato l'uomo del contatto con la natura e con esso del contatto con il divino".

Nell'album l'artista affianca per la prima volta al suo pianoforte anche il canto. "Per la prima volta in questo album i protagonisti saranno, oltre al mio amato pianoforte e all'orchestra sinfonica italiana, il coro polifonico e le voce bianche soliste dei pueri cantores della Cappella musicale di Milano. Una meraviglia di timbro, di candore, di purezza, che questi bambini ci regalano".

Dal primo dicembre Allevi sarà in tour in tutta Italia: "Sono felicissimo, ho il cuore che trabocca di gioia perché posso finalmente condividere con il mondo e con il pubblico questo progetto complesso da realizzare: la composizione mi ha impegnato per quasi tre anni, la registrazione è stata estenuante quest'estate. Adesso finalmente il pubblico può ascoltare questa musica, poi l'instore tour e infine il tour nei teatri. Che meraviglia".

"Non vedo l'ora che il vostro cuore possa essere avvolto dalla musica di Hope. Spero di coinvolgervi anche in un'esperienza mistica che possa lasciarvi d'incanto".

Ecco le date dell'Hoep Christmas Tour:

1 Dicembre 2019 - MILANO, Teatro Dal Verme

12 Dicembre 2019 - LECCE, Teatro Politeama

16 Dicembre 2019 - PERUGIA, Teatro Morlacchi

17 Dicembre 2019 - NAPOLI, Teatro Augusteo

18 Dicembre 2019 - BOLOGNA, Auditorium Manzoni

19 Dicembre 2019 - CATANIA, Teatro Metropolitan

20 Dicembre 2019 - MARSALA (TP), Teatro Impero

21 Dicembre 2019 - PALERMO, Teatro Golden

28 Dicembre 2019 - FIRENZE, Teatro Verdi

5 Gennaio 2020 - ROMA, Auditorium Conciliazione

11 Gennaio 2020 - TORINO, Teatro Colosseo