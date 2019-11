Signature by Regus arriva in Italia, aperta a Roma la prima sede

Roma, 15 nov. (askanews) - Un nuovo modo di fare smart working in Italia, rendendo accessibili a tutti location esclusive e prestigiose. Inaugurata a Roma, in pieno centro, a Palazzo Marignoli, in piazza San Silvestro, la prima sede italiana Signature by Regus, brand di IWG, leader mondiale nella fornitura di spazi di lavoro flessibile. Un business center di oltre 2.700 metri quadri con oltre 400 postazioni di lavoro, eleganti sale riunioni di design, spazi condivisi e ogni comodità, in un contesto elegante.

Mauro Mordini, Country Manager Regus in Italia - gruppo IWG: "Noi siamo presenti in Italia con Regus dal '97, ad oggi siamo presenti con due marchi, Regus e Spaces, per un totale di 63 centri che presto diventeranno 70; questa è la prima sede di questo nuovo marchio Signature by Regus che è un po' il cinque stelle. Questo indirizzo a Roma è prestigioso, un palazzo storico completamente ristrutturato".

Un modello che unisce location storiche e di prestigio con il lavoro flessibile di oggi, aprendo questi spazi a tutti e offrendo uffici, anche virtuali, spazi di coworking, sale riunioni, per lavorare dove e come si vuole.

"Ci rivolgiamo a tutti quelli che vogliono lavorare in modo flessibile, dal piccolo professionista alla grande multinazionale: nel mondo abbiamo 3.400 centri, praticamente una piattaforma di uffici flessibili in termini di spazio e di tempo, rendendo flessibile di fatto un qualcosa che è estremamente rigido come il mercato immobiliare. In Italia il contratto classico è 6 anni + 6 anni, da noi si possono fare 6 giorni + 6 giorni, quindi mettiamo a disposizione questa piattaforma già pronta per chiunque voglia lavorare che a seconda delle esigenze sceglierà la location, la dimensione, la tempistica e anche la filosofia a seconda dell'identità aziendale.

Anche i costi variano in base alle esigenze: "I costi vanno dalla membership, l'entry level, attorno agli 89 euro al mese per entrare nel network Regus o del gruppo IWG a livello mondiale, fino agli uffici più prestigiosi come quello della sede di oggi che può essere diverse centinaia di euro".

Nei prossimi mesi apriranno nuovi spazi in Italia. A Roma, uno Spaces in via Veneto e uno gigantesco all'Eur in via dell'Arte. Non solo. "Ci saranno altre due aperture con il marchio Signature a Milano: uno in piazza Duomo, a pochi centimetri dalle guglie del Duomo con un terrazzo fantastico che darà sulla piazza e un altro in Corso Italia, altra area prestigiosa del centro".