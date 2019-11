E. Romagna, Guccini: spero che elezioni vadano come da tradizione

Milano, 14 nov. (askanews) - Le regionali in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio "naturalmente spero che vadano in un certo modo, cioè nel modo tradizionale in cui vanno le elezioni in Emilia Romagna. Staremo a vedere". Francesco Guccini, durante la presentazione della nuova raccolta Note di Viaggio a Milano, interviene nel dibattito politico sulla sua regione "anche se dal 1960 non abito più a Modena ma vivo in Toscana perchè Pavana tecnicamente è Toscana".

Il cantautore fa notare che "un cambiamento c'è stato, ma non un grosso cambiamento. Ho visto in televisione il papà della Borgonzoni che è l'avversaria di Bonaccini che dice di votare Bonaccini, il Pd, quindi c'è questa antica base emiliano-romagnola che va secondo quello che sono i miei desideri, i miei auspici". "L'Emilia è una regione benestante, governata bene - conclude - non credo cambi molto, staremo a vedere".