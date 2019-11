Conte a Venezia: subito 5mila euro a privati e 20mila a esercenti

Milano, 14 nov. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Venezia, ha annunciato i primi passi del governo per aiutare la città dopo l'alluvione: "Ci saranno due fasi, la prima ci consenitrà di indennizzare i privati fino a 5mila euro e gli esercenti fino a 20mila, soldi che potranno arrivare subito. I danni più consistenti saranno quantificaticon più calma".

"Abbiamo individuato la data del 26 novembre per riunire il Comitatone, un organo da me convocato per una governance su tutti i problemi strutturali di Venezia: grandi navi, Mose, maggiore coordinamento tra le autorita competenti".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Venezia".