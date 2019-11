Marracash: "E' trendy dire sono bipolare, io lo sono veramente"

Milano, 14 nov. (askanews) - Ospite della puntata de L Assedio di Daria Bignardi - in onda tutti i mercoledì in prima serata sul Nove - Marracash racconta del suo bipolarismo e dei problemi di depressione: "E' trendy dire io sono bipolare, in realtà io me ne sono accorto veramente. E' una cosa che prima mi dicevano le mie fidanzate, la gente che aveva a che fare con me. Poi ho avuto una conferma dopo King del Rap perchè avevo avuto un momento di euforia estrema in cui non riuscivo più a dormire, stavo a mille." Il rapper ha continuato: "Sono andato da uno psicologo/psichiatra e mi ha detto che avevo lievemente questo disturbo. In realtà ti rende la vita abbastanza invivibile se lo hai molto forte, ma nel mio caso non lo è. Alterno delle fasi di depressione a delle fasi di euforia. Non c'è un tempo fisso a volte durano parecchio, anche mesi."