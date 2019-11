Mps lancia Talent Day, aiuto ai giovani in cerca di lavoro

Siena, 12 nov. (askanews) - Prepararsi a un colloquio di lavoro o alla stesura più efficace del curriculum. Costruirsi una reputazione social valorizzando le proprie competenze. Passi importanti per i giovani in cerca di lavoro. Proprio a loro ha pensato Banca Monte dei Paschi di Siena con l'Mps Talent day. Un ciclo di workshop di orientamento al lavoro e di educazione finanziaria per i ragazzi tra i 18 e i 27 anni, che prenderà il via da Firenze il 29 novembre per fare tappa a Roma il 13 dicembre e proseguire per tutto il 2020 in alcune delle principali città italiane: Napoli, Lecce, Palermo, Milano, Mantova, Padova, Cagliari, Bologna e Livorno. Un supporto pratico per i giovani in un mondo del lavoro che diventa sempre più complesso, come ha spiegato Roberto Coita, Chief human capital officer di Mps:

"Con i Talent Day Banca Monte dei paschi di Siena si pone in una posizione di ascolto e supporto al territorio, con particolare attenzione ai giovani e al loro ingresso nel mondo del lavoro. Desideriamo essere attori per una crescita sostenibile delle nuove egenrazioni. Il Monte già da anni rivolge particolare attenzione ai progetti di orientamento al lavoro, perché sentiamo forte la responsabilità di dover costruire un ponte sempre più solido tra imprese e scuola"

I ragazzi che vogliano partecipare all'iniziativa dovranno compilare il form sul sito gruppomps.It inviando la domanda entro il 22 novembre. I primi 80 candidati riceveranno una mail di invito. Obiettivo è creare un contatto diretto con i giovani come sottolinea Coita: "E' importante stabilire con i giovani un contatto già dalle superiori e nei primi anni di università, per conoscere i loro punti di vista e le loro idee e contaminarli con la nostra esperienza. In questi incontri l'obiettivo è permettere ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle loro competenze tecniche e capacità personali perché possano effettuare scelte giuste per il loro futuro, in coerenza con il contesto con il quale si troveranno a competere"