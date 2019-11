Roma, piove dentro la scuola: materna chiusa a Cornelia

Roma, 11 nov. (askanews) - Infiltrazione o cattiva manutenzione? Una materna comunale della zona di Cornelia, "Giardino delle idee", a Roma, è stata chiusa a causa delle infiltrazioni di acqua dovute al maltempo di questi giorni. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco che, dopo aver accertato l'infiltrazione dal soffitto, hanno disposto la chiusura dell'istituto.

Da tempo genitori e scuola avevano chiesto l'intervento al municipio XIII per la riparazione del tetto, dopo che si erano verificati già altri episodi di allagamento. E in una lettera avevano osservato che i lavori, iniziati in ritardo, non erano stati portati a termine e gli spazi risultavano inagibili poiché allagati. Da qui la richiesta di un intervento attivo delle istituzioni per la risoluzione tempestiva del problema.

La mensa scolastica risulta inagibile e i bambini sono costretti a mangiare panini in classe. Un problema non da poco e che richiede una tempestiva soluzione per la ripresa della normale attività scolastica.