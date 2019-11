Milano, 11 nov. (askanews) - Torino e Milano insieme per #StileComune. Chiara Appendino, Sindaca di Torino e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano hanno firmato oggi il Manifesto della comunicazione non ostile, nella cornice della Sala delle Colonne di Palazzo Civico, insieme a Rosy Russo, ideatrice e fondatrice di Parole O_Stili, annunciando così la condivisione dei 10 principi e l impegno a osservarli, promuoverli e diffonderli con l obiettivo di contrastare l odio in rete e sostenere un uso consapevole del linguaggio, sia da parte degli utenti, sia da parte di chi ricopre cariche politiche o istituzionali.