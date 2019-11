Code4Future, Bottalico (Takeda): cresce innovazione in healthcare

Roma, 11 nov. (askanews) - "Sicuramente il settore salute sarà molto impattato, nei prossimi dieci anni, dall innovazione. L innovazione oggi ci offre tantissime opportunità a partire dall intelligenza artificiale, a tutti i tool connessi all intelligenza artificiale, che ci dà la possibilità di interconnettere tutte quelle che sono le esperienze che l healthcare vive in tutte le parti del mondo. Se voi ci pensate oggi noi siamo non connessi. Se un medico, a New York, commette un errore in una procedura anche utilizzando magari un farmaco nuovo, questa cosa non viene registrata. La stessa cosa si può ripetere a Sydney, si può ripetere in Egitto o in Europa. Nel futuro ciò non avverrà più. Questo sarà un grossissimo passo in avanti, tutti noi saremo sicuri di poter essere curati nello stesso modo, con le stesse possibilità, in qualsiasi parte del mondo". Lo ha detto Davide Bottalico, Head of Digital di Takeda Italia, in occasione del Code4Future, evento dedicato alla Open Innovation.