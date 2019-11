Code4Future, Martines: l'innovazione è nel Dna di HPE

Roma, 11 nov. (askanews) - "Oggi Hewlett Packard Enterprise ha una grande propensione per tutto quello che è il cuore dell innovazione che si basa sui dati, la data driven society. Ciascuno di noi, i sensori, le persone, generano tonnellate, milioni di dati dai cui, poi, bisogna estrarre il valore. Nel Dna di questa azienda storica che è nel mondo delle tecnologie da oltre ottant anni è muoversi nella direzione di riuscire ad ottenere un beneficio per le persone. Questo beneficio si chiama valore estratto dei dati, lo facciamo con le nostre tecnologie lo facciamo con le nostre innovazioni, con quelle che sono le linee, le direzioni di progressione della vita umana in un mondo però sostenibile". Lo ha detto Enrico Martines, Direttore Sviluppo e Innovazione in Hewlett Packard Enterprise, in occasione del Code4Future, evento dedicato alla Open Innovation.