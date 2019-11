Cinema, 4 nomination per "Il Traditore" agli European Film Awards

Milano, 9 nov. (askanews) - Sono quattro le nomination per "Il Traditore" agli EFA, European Film Awards. Il film di Marco Bellocchio è candidato nelle categorie Film europeo, regista europeo (Marco Bellocchio), attore europeo (Piefrancesco Favino) e sceneggiatore europeo (Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo)

I vincitori saranno annunciati nel corso della 32ma cerimonia di premiazione degli European Film Awards, sabato 7 dicembre, a Berlino.

Il film di Marco Bellocchio sul pentito Tommaso Buscetta è anche in corsa per una nomination per l Italia agli Academy Awards