Lincei, Edoardo Mosconi tra i vincitori del Feltrinelli Giovani

Roma, 8 nov. (askanews) - Tra i vincitori dei premi Feltrinelli 2019 dell'Accademia Nazionali dei Lincei, c'è anche Edoardo Mosconi che ha vinto il premio Giovani insieme a Omar Bartoli, Raffaele Dello Ioio e Simone Fatichi. In particolare, a lui è stato assegnato il riconoscimento per la Chimica.

"La ricerca che porto avanti presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche del CNR a Perugia è focalizzato su materiali per il fotovoltaico di nuova generazione e in particolare le perovskiti, materiali che dal 2012 a oggi hanno stravolto il panorama del fotovoltaico. Il nostro contributo alla ricerca su questo argomento è stata mettere a punto una metodologia teorico-computazionale per la descrizione delle proprietà di questi materiali, per capire i principi di funzionamento dei dispositivi e cercare di ottimizzare le efficienze e incrementare le stabilità. Il frutto di questa ricerca è una forte sinergia tra tre enti di ricerca italiani, CNR, Università di Perugia e Istituto Italiano di Tecnologia, abbiamo anche collaborazioni con gruppi stranieri e abbiamo fatto un grande passo avanti insieme per la diffusione di questa tecnologia a livello globale e industriale".

"E' vero che con la ricerca in Italia ora viviamo un momento di difficoltà - ha concluso - ma al CNR abbiamo ottime opportunità e possiamo portare avanti al meglio la nostra ricerca".