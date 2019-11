Leonardo Manera: gli scudetti Juventus? La "colpa" è dei sumeri

Roma, 8 nov. (askanews) - "Senza innovazione si muore quantomeno mentalmente e l'innovazione ha fatto parte da sempre della storia dell'uomo e faccio l'esempio della ruota".

La risposta di Leonardo Manera alla sollecitazione sull'importanza dell'innovazione in occasione della premiazione della seconda Call for Ideas di Corepla ad Ecomondo 2019 inizia in maniera seria. Apparentemente però:

"La ruota - continua infatti il comico chiamato a fare da testimonial dell'iniziativa che ha premiato tre progetti innovativi nel campo del riciclo della plastica - fu inventata dai sumeri nel 5000 AC, poi la prima innovazione fu quella di mettere un cerchio di ferro intorno alla ruota, poi la ruota diventò quella che serve per andare prima in bicicletta e poi in macchina. In Italia ebbe grande successo la Fiat, con la famiglia Agnelli, che anche grazie all'automobile ha acquistato la Juventus. Quindi possiamo dire che se oggi la Juventus vince molti scudetti la colpa, e lo dico da milanista, è dei sumeri che nel 5000 AC inventarono la ruota".