Ecomondo, da Report sostenibilità Conai foto Italia positiva

Roma, 8 nov. (askanews) - "Dal nostro punto di vista, quello della raccolta e riciclo dei rifiuti da imballaggio, la fotografia che emerge dal Report è molto positiva se si considera anche da quando siamo partiti, ormai più di venti anni fa".

Lo ha affermato ad Ecomondo a Rimini il DG di Conai, Walter Facciotto, commentando i risultati del Report di sostenibilità 2018 del consorzio nazionale imballaggi.

"Nel rapporto di sostenibilità - ha spiegato Facciotto - si evidenzia come l'anno scorso complessivamente è stato riciclato oltre il 70 per cento dell'immesso a consumo degli imballaggi in Italia. Se aggiungiamo anche la quota di termovalorizzazione superiamo l'80 per cento. Questo significa che questo sistema è stato ed è in grado di garantire al paese il raggiugimento di importanti obiettivi. Non solo di disponibilità di materiale ma soprattutto di risparmio di materia prima. Un risultato molto importante. L'altro aspetto è che questa fotografia mostra come l'Italia complessivamente sia cresciuta, soprattutto nella raccolta differenziata domestica di cui noi ci occupiamo, non solo nel Nord dove abbiamo avuto risultati importanti ma anche in alcune regioni del Sud che fino a qualche anno fa erano molto indietro e oggi si presentano in una situazione molto migliore".