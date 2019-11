Potente terremoto scuote l'Iran, almeno 6 morti

Milano, 8 nov. (askanews) - Sale il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il nordovest dell'Iran. Sono almeno 6 i morti e oltre 300 i feriti in seguito al sisma che ha colpito la zona di Mianeh, nel nord-ovest dell'Iran. La terra ha tremato a lungo, con magnitudo 5.9, e ipocentro a 2 chilometri di profondità.

Il terremoto ha raso al suolo quattro villaggi. Si contano frane in almeno nove zone dell'area. Numerose le persone rimaste in strada per paura di nuove scosse.Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi ulteriormente.