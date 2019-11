Sigfrido Ranucci replica a Giorgia Meloni: "Mai detto il falso"

Milano, 7 nov. (askanews) - Sigfrido Ranucci, ospite della puntata de L Assedio di Daria Bignardi - in onda tutti i mercoledì in prima serata sul Nove - ha commentato le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni su Report: "Ha accusato una trasmissione di servizio pubblico di vergogna, di giornalismo spazzatura." Il giornalista alla guida di Report ha continuato: "Puo' accusare Sigfrido Ranucci da un punto di vista personale, quello che non è tollerabile è che offenda Report, che per 22 anni ha dimostrato nelle sedi preposte di non aver mai detto il falso."