Paltrinieri verso Tokyo: punto a tre gare, voglio riconfermarmi

Milano, 7 nov. (askanews) - "Parlare di medaglie è sempre difficile, io credo che vorrei fare tre gare a Tokyo: 800 e 1500 stile e 10 km in acque aperte. Se riuscissi a raggiungere qualcosa di importante in tutte e tre ovviamente sarebbe bello, però devo fare del mio meglio". Lo ha detto ad askanews, poco dopo avere annunciato al Salone dei pagamenti di Milano il proprio ingresso nel Team Visa, il campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri, tracciando gli obiettivi per i Giochi di Tokyo 2020. "Voglio riconfermarmi nei 1500 dopo avere vinto a Rio -ha aggiunto Greg - e voglio fare bene anche le altre due gare, staremo a vedere".