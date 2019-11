Rivoluzione X-Men, arriva la nuova serie "House of X"

Milano, 7 nov. (askanews) - Arriva una rivoluzione per gli X-Men, i mutanti Marvel inventati da Stan Lee e Jack Kirby. La nuova serie a fumetti, a cura di Pepe Larraz e Johnatan Hickman, segna una svolta, un nuovo inizio, che affonda le proprie radici nel cuore del passato degli X-Men, riscrivendone il presente e il futuro.

"È un cambiamento nel paradigma della serie X-Men, un salto nella storia di questi personaggi", ha spiegato il disegnatore Pepe Larraz, ospite quest'anno del Lucca Comics. "La sceneggiatura di Jonathan Hickman è visionaria, prende delle idee grandissime dal mondo degli X-Men, penso che abbia rivitalizzato il franchise".

House of X, miniserie edita in Italia da Panini Comics e composta da sei numeri, ha una serie gemella "Powers of X", composta da altri sei numeri, tasselli fondamentali del nuovo destino mutante. "Le storie delle due serie hanno ripercussioni una sull'altra", ha sottolineato Larraz.