Vienna ORF Symphony Orchestra celebra 50 anni con direttore donna

Milano, 6 nov. (askanews) - Quando l'ORF Radio Symphony Orchestra di Vienna festeggerà il suo 50 ° anniversario con un concerto speciale mercoledì, sarà sotto la direzione del suo nuovo direttore che, per la prima volta in Austria, è una donna.

Marin Alsop, 63enne, statunitense, in precedenza ha diretto orchestre a Bournemouth in Gran Bretagna, Baltimora negli Stati Uniti e San Paolo in Brasile. Ma nella patria del valzer, il suo arrivo è qualcosa di speciale.

E se si pensa che la Filarmonica di Vienna, famosa in tutto il mondo, il cui concerto di Capodanno è trasmesso in oltre 90 Paesi, ha iniziato ad ammettere le donne solo nel 1997, si capisce bene il perchè. E dunque, buon ascolto.